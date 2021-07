Xbox Game Pass : un mois de juillet de folie avec 16 nouveaux titres (dont Flight Simulator) !

Le dernier E3 a constitué un véritable déclic pour Microsoft. Si Sony a largement dominé le premier semestre 2021 avec la sortie de plusieurs gros titres (Returnal, Rachet & Clank, sans oublier Spiderman Morales et Demon’s Soul au lancement de la console), le second semestre pourrait bien être à l’avantage des Xbox Series, avec les sorties attendues de Flight Simulator (27 juillet), The Ascent, Forza Horizon 4, Age of Empire IV (28 octobre) et bien sûr Halo Infinite à la fin de l’année. Et l’on ne compte pas dans cette liste l’excellent add-on pour Sea of Thieves, A Pirate’s Life, avec l’inénarrable Jack Sparrow en vedette.

C’est bien simple, on a jamais vu un tel déluge de gros titres en aussi peu de temps sur la génération Xbox One, ce qui ne fait que confirmer à quel point Xbox était sacrément passé au travers. Microsoft accélère aussi sur le Game Pass, désormais son véritable objectif. Sur le seul mois de juillet, pas moins de 16 nouveaux titres sont annoncés sur les Game Pass Xbox et PC, sans oublier les nouveautés disponibles sur xCloud (via le Game Pass Ultimate). Et il y a du lourd à venir, aussi bien en AAA ou AA (Flight Simulator, The Ascent, UFC 4, The Medium) qu’en jeux indés de qualité (Cris Tales, Limbo, Gang Beast, etc.).

Xbox Game Pass (côté Xbox)

Bug Fables : The Everlasting Sapling – 1er juillet

Space Jam: une nouvelle ère – 1er juillet

Gang Beasts – 1er juillet

Immortal Realms : Vampire Wars – 1er juillet

Limbo – 1er juillet

Tropico 6 – 8 juillet

UFC 4 – 8 juillet

Bloodroots – 15 juillet

Farming Simulator 19 – 15 juillet

Cris Tales – 20 juillet

Last Stop – 22 juillet

Microsoft Flight Simulator – 27 juillet

The Forgotten City – 28 juillet

The Ascent – 29 juillet

OMNO – 29 juillet

Xbox Game Pass (côté PC)

xCloud (iOS/Android)

Banjo-Kazooie : Nuts & Bolts – 1er juillet

Dragon Quest Builders 2 – 8 juillet

The Medium – 15 juillet