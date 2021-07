Konami rompt son partenariat avec Antoine Griezmann à cause d’une vidéo au contenu raciste

Le partenariat entre Antoine Griezmann et Konami n’aura tenu que quelques semaines. Le studio de JV japonais vient en effet d’annoncer l’annulation du contrat du footballeur concernant le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Au mois de juin dernier, le footballeur français avait été nommé rien moins qu' »ambassadeur » du jeu Yu-Gi-Oh!, mais une vidéo filmée en 2019 au Japon vient de rebattre les cartes.

Cette vidéo circule à la vitesse de la lumière sur les réseaux sociaux. On y voit Antoine Griezmann, alors joueur du FC. Barcelone, rigoler ouvertement aux moqueries racistes (et anti-asiatiques) d’Ousmane Dembélé, son coéquipier de club. Face à l’ampleur du bad buzz, Konami a sorti la sulfateuse et annulé le contrat signé avec le joueur :

« Konami Digital Entertainment estime que la discrimination de quelque nature que ce soit est inacceptable. Nous avions annoncé qu’Antoine Griezmann devenait notre ambassadeur du contenu mais, à la lumière des événements récents, nous avons décidé d’annuler le contrat. »

Le studio n’a pas encore pris de décision concernant la présence du joueur dans eFootball PES, mais on sent bien que la marmite est en train de chauffer : « En ce qui concerne notre franchise eFootball PES, nous demanderons au FC Barcelone, en tant que club partenaire, d’expliquer les détails de cette affaire et ses actions futures ».