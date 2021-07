Microsoft Office avec l’interface revue est disponible pour les testeurs

Microsoft propose aujourd’hui au téléchargement une version d’Office qui dispose d’une nouvelle interface, pour mieux épouser Windows 11. Il faudra toutefois attendre quelques temps avant que la suite bureautique s’adapte réellement au nouveau système d’exploitation. Les changements à ce jour ne sont pas majeurs.

D’abord disponible pour les testeurs qui font partie du programme Office Insider, cette nouvelle version embarque un aspect arrondi du ruban d’Office, avec des modifications subtiles de certains boutons dans Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Microsoft avait initialement annoncé des changements plus radicaux de son interface utilisateur Office, notamment l’adoption d’une barre de commande au lieu de l’interface traditionnelle à ruban. Mais tout cela sera visiblement pour plus tard. Après tout, cela reste une version test.

Les utilisateurs peuvent s’attendre à d’autres changements pour l’avenir. Par exemple, Microsoft travaille à remplacer le ruban par une barre d’outils qui peut être ancrée ou non.

Un rafraîchissement complet des applications Office pourrait prendre un an ou deux, selon Microsoft. Étant donné que nous en sommes aux premiers stades du développement des applications remaniées, les changements sont relativement mineurs.

La version d’Office avec l’interface revue est disponible dès maintenant pour les membres du programme Office Insider. Cela concerne aussi bien ceux qui ont Windows 10 qui ceux qui testent Windows 11.