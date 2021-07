ExoMars 2022 : l’Europe travaille toujours sur son projet de rover Martien

Seuls les Etats-Unis et récemment la Chine sont parvenus à poser un rover fonctionnel sur Mars. Avec ExoMars 2020, l’Europe et la Russie avaient leur propre projet conjoint de Rover martien, mais la crise du COVID et surtout l’échec des premiers tests de la procédure d’atterrissage (soucis de déploiement des voilures) ont abouti à un report de la mission en 2022. Désormais sous pression, l’ESA et le Roscosmos travaillent d’arrache pied afin d’éviter un second report (qui commencerait à faire tâche après les succès tonitruants des Rovers américains et chinois).

Principal point d’achoppement donc, l’atterrissage du rover sur Mars, qui nécessitera l’emploi de deux énormes parachutes (un de 15 mètres de diamètre et l’autre de 35 mètres) déployés à différents intervalles. Ce sont ces parachutes dont les tests de déploiement ont échoué l’an dernier ; fort heureusement, les derniers essais seraient nettement plus probants : le 24 juin de cette année, de nouveaux tests ont été réalisés au centre spatial Esrange de Kiruna (Suède), et cette fois, il y avait (enfin) matière à se réjouir.

Le 24 donc, une maquette de la capsule ExoMars a été placée à 29 km d’altitude grâce à un ballon rempli d’hélium. La maquette a ensuite été lâchée vers le sol, après quoi le petit parachute de 15 mètres (supersonique) s’est déployé, suivi peu après du second parachute (subsonique). Le parachute subsonique (35 mètres d’envergure) a subi quelques dégâts légers durant cette phase de déploiement (déchirure de la toile), mais au final, la course folle de la capsule a bien été ralentie.

D’autres tests sont déjà prévus pour les mois d’octobre et novembre. Dans l’intervalle, les ingénieurs du JPL de la NASA viendront épauler les équipes de l’ESA et du Roscosmos pour la mise au point finale des parachutes.