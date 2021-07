Des parlementaires belges sont surveillés en séance par une IA

Chez nos voisins belges, on ne plaisante pas avec l’assiduité des hommes et femmes politiques ! Ainsi, les parlementaires belges de la province flamande sont surveillés par une « IA » qui peut évaluer le temps que le député passe sur son smartphone… au lieu d’écouter les débats du jour ! Les députés belges auraient donc accepté d’être surveillé en séance ? Que nenni : cette initiative baptisée « The Flemish Scrollers » nous vient de Dries Depoorter, un artiste/développeur qui a mis au point un système d’analyse d’image plutôt sophistiqué qui travaille à partir des vidéos de la chaine parlementaire.

Cette technologie à but « critique » ne s’arrête pas à l’affichage de pourcentages de temps de distraction : les politiques pris la main sur l’écran sont ensuite affichés sur des comptes Instagram et Twitter avec un commentaire leur demandant de reprendre le travail. Dries Depoorter aura peut-être été inspiré par le mini-scandale qui avait marqué le parlement belge en 2019, lorsque le vice-Premier ministre Jan Jambon avait été surpris en pleine séance en train de jouer à Angry Birds !