OnePlus Pad : la première tablette de OnePlus semble en préparation

OnePlus semble préparer sa toute première tablette et celle-ci pourrait avoir le nom OnePlus Pad. C’est en tout cas ce que suggère fortement un nouveau dépôt de marque fait avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, comme le relève MySmartPrice.

On peut voir dans le dépôt de marque pour OnePlus Pad qu’il date du 1er juillet et qu’il concerne deux langues, à savoir l’anglais et le français. On peut également noter que la marque concerne la classe 9 dans la classification de Nice, qui est un système de classification de produits et services pour les demandes de marques de l’Union européenne.

Malheureusement ce dépôt de marque ne permet pas de glaner des informations sur le produit. Il n’y a pas de détails techniques, pas de photos du produit, pas de date de sortie ou d’autres éléments. C’est le nom et rien que le nom pour l’instant.

Le listing de la marque OnePlus Pad intervient peu de temps après que OnePlus a confirmé avoir intégré plusieurs de ses équipes chez Oppo. Ce choix l’a déjà aidé à améliorer son calendrier de mises à jour logicielles pour ses smartphones. En effet, les utilisateurs ont désormais le droit à trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. Et maintenant, l’intégration aide OnePlus à se concentrer sur davantage de catégories de produits, dont une tablette.