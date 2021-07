Netflix n’est plus disponible sur Nintendo 3DS et Wii U

C’est la fin pour Netflix sur les consoles Nintendo 3DS et Wii U, et ce depuis le 30 juin. L’application de streaming n’est plus du tout disponible : même ceux qui l’avaient déjà téléchargée ne peuvent plus la lancer sans rencontrer un message d’erreur.

« L’application Netflix a été retirée du Nintendo eShop sur les consoles Wii U et Nintendo 3DS le 31 décembre 2020 et abandonnée le 30 juin 2021. Nous vous remercions pour votre soutien à ces applications au fil des années », indique une page support sur le site de Nintendo. De fait, plus aucune console de Nintendo ne propose un accès au service de streaming.

Naturellement, certains se demandent ce qu’il en est de la Switch. Il se trouve que Netflix n’est toujours pas disponible sur la dernière console en date de Nintendo. Cela peut surprendre, sachant qu’elle a vu le jour en 2017. Les négociations entre les deux groupes n’avancent pas visiblement. D’autres applications de vidéos sont disponibles par contre, dont YouTube et Hulu (aux États-Unis). Mais d’autres, comme Disney+ et Amazon Prime Video, ne sont pas là.

En 2017, Reggie Fils-Aime, qui était le président de Nintendo Amérique, avait évoqué une possible arrivée de Netflix sur Switch. Il indiquait à l’époque que ce service et les autres arriveraient en temps voulu. Mais comme nous pouvons le voir, il n’y a toujours rien à ce jour.