Véhicules électriques : Lordstown Motors fait face à une seconde enquête

Lordstown Motors est une nouvelle entreprise innovante américaine amenée à devenir un constructeur de véhicules électriques. Pourtant, l’entreprise fait déjà face à plusieurs problèmes. En effet, le ministère de la Justice enquête actuellement sur la production du véhicule électrique. Et ce n’est pas la seule enquête en cours puisque la Securities and Exchange Commission en mène une autre.

Selon les informations du Wall Street Journal, cette enquête du ministère de la Justice n’en est qu’à ses débuts et elle serait menée par le bureau du procureur américain, à Manhattan.

Cette enquête est la dernière d’une longue liste de problèmes pour ce constructeur de véhicules électriques

En effet, Lordstown Motors a actuellement plusieurs casseroles à gérer. Récemment, l’entreprise a déclaré qu’elle devait réduire les volumes de production de son premier pick-up électrique, le Lordstown Endurance. La production prévue de 2 200 véhicules tomberait alors à 1 000 seulement. Après cette annonce, plusieurs cadres ont quitté le navire, dont le PDG fondateur Steve Burns et le directeur financier Julio Rodriguez.

Pour information, General Motors avait fait des investissements dans Lordstown qui a permis à cette dernière d’acheter une ancienne usine de GM d’une surface de plus de 550 000 mètres carrés. Ensuite, l’entreprise a fait les gros titres pour avoir annoncé qu’il deviendrait public à la suite d’une fusion avec une société ad hoc d’acquisition. Cet accord aurait injecté environ 675 millions de dollars de recettes brutes à Lordstown Motors et a fait grimper sa valeur marchande à 1,6 milliard de dollars.

Lordstown Endurance aurait menti sur ses prétendues commandes

Pourtant, moins d’un an plus tard, le constructeur avait affirmé à la SEC qu’elle ne disposait pas des capitaux suffisants pour lancer la production d’Endurance. Finalement, en mars, la société de vente à découvert Hindenburg Research, a publié un rapport selon lequel « des recherches approfondies révèlent que les commandes de l’entreprise semblent largement fictives et utilisées comme un accessoire pour lever des capitaux et conférer une légitimité». D’où, l’enquête ouverte par la SEC. De son côté, un porte-parole de l’entreprise a déclaré que :