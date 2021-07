Free : Xavier Niel tease une annonce avec de la transparence pour mardi

Free a publié aujourd’hui une vidéo teaser avec Xavier Niel qui fait une référence à de la transparence. Mais il faudra attendre mardi 6 juillet pour connaître l’annonce.

Mardi, on y verra plus clair. 🧐😉 pic.twitter.com/Xuaykw74zk — Free (@free) July 3, 2021

La vidéo montre Xavier Niel et un certain Nick, dans une scène qui rappelle l’interrogatoire dans le film Basic Instinct avec Sharon Stone. « Nick, vous savez ce qu’il faut avec votre opérateur ? Il faut de la transparence », déclare le patron de Free. La vidéo, qui ne dure que 11 secondes, se termine avec le visage du Nick en question.

Impossible de dire pour l’instant ce que Free va annoncer. Le compte Twitter de l’opérateur indique seulement le message « Mardi, on y verra plus clair », sans plus de précision. Il faut déjà savoir si l’annonce aura un rapport avec l’offre fixe (Free) ou l’offre mobile (Free Mobile). On peut ensuite se demander si ce sera un nouveau forfait ou autre chose. Comme dit précédemment, il est difficile de donner une réponse précise pour l’instant.

Une annonce le 6 juillet n’est en tout cas pas une surprise. Free a l’habitude de faire ses annonces « majeures » le mardi et cela va donc une nouvelle fois avoir lieu cette fois.