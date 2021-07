Volvo dévoile sa prochaine voiture électrique, le Concept Recharge

Volvo a récemment présenté un nouveau concept car de voiture électrique dénommé « Concept Recharge ». Le véhicule a été révélé lors de l’événement « Tech Day » au cours duquel le Volvo a également fait part de son projet de devenir un constructeur automobile exclusivement électrique d’ici 2030.

Le design extérieur du Concept Recharge et son intérieur minimaliste font penser aux Tesla mais aussi à d’autres véhicules électriques sur le marché comme la Ford Mustang Mach-E.

Une version du Concept Recharge sortira en 2024

Sur le concept car, le véhicule est doté de portes suicide – autrement dit, des portes qui s’ouvrent à contresens des portières ordinaires, mais aussi un intérieur spacieux dû à l’absence de moteur à combustion interne. Ce qui offre plus d’espaces pour le conducteur et les passagers, rapporte The Verge.

Néanmoins, il semblerait que le véhicule de production ne soit pas entièrement fidèle à ce concept. D’après Henrik Green, directeur de la technologie chez Volvo, une version du Concept Recharge verra le jour dans les 03 prochaines années, mais sans les portes suicide.

Volvo veut se consacrer à l’électrique et à la fabrication de batteries

Volvo a également déclaré qu’il comptait vendre 600 000 véhicules de ce modèle d’ici 2025 et qu’il construirait une usine de fabrication de batteries en Europe d’ici 2026. Le constructeur automobile va effectivement collaborer avec son partenaire suédois Northvolt pour concevoir une nouvelle génération de batteries à densité électrique plus élevée et conçues pour être intégré comme élément structurel du véhicule. Ces nouvelles batteries devraient être disponibles après 2025 et devraient offrir une autonomie allant jusqu’à 1 006 km ainsi qu’un temps de charge très rapide.

Par ailleurs, l’entreprise a déclaré que le Concept Recharge allait être doté de capteurs laser lidar de Luminar pour améliorer la sécurité et préparer le terrain à des fonctionnalités de conduite plus autonomes à l’avenir.