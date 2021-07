Google présente la carte Covid, votre carte de vaccination numérique sur Android

Google a récemment présenté un nouveau système de laisser-passer disponible sur les appareils Android pour permettre aux utilisateurs de stocker une carte de vaccination numérique dénommée « carte Covid » sur leur téléphone.

Cette fonctionnalité sera d’abord déployée aux Etats-Unis et s’appuiera sur le soutien des prestataires de soins de santé, des gouvernements locaux et des organisations autorisées à délivrer des vaccins contre le Covid.

Toutes vos informations relatives au Covid s’afficheront sur cette carte de vaccination numérique

Une page d’assistance de Google explique que la carte Covid pourra renseigner la date de vaccination, le vaccin reçu et permettra également d’accéder aux résultats des tests Covid. Cette carte pourra être obtenue à partir de l’application ou du site Web du fournisseur de soins de santé ou des SMS ou e-mails qui vous sont envoyés.

Google recommande d’ajouter un raccourci vers la carte sur votre écran d’accueil et proposera l’option une fois que la carte sera enregistrée sur votre appareil. Le géant de la recherche tient à rassurer les utilisateurs d’Android que la carte ne sera pas enregistrée dans le cloud et que leurs informations ne seront pas utilisées à des fins publicitaires. Toutefois, Google collectera d’autres informations, comme combien de fois vous avez utilisé votre carte et quels jours.

A noter également qu’il n’y aura pas besoin de télécharger l’application Google Pay pour enregistrer et accéder aux cartes. Reste à savoir quand Google déploiera cette fonctionnalité dans les autres pays.