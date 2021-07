Le français Parrot vient de dévoiler l’Anafi AI, un drone compatible 4G qui affiche un look très particulier. Parrot explique que la forme de ce drone s’inspire des insectes, une influence « animalière » que l’on retrouve jusque dans le système de détection d’obstacles (des caméras stéréo qui surveillent dans toutes les directions).

La compatibilité 4G permet au drone de ne plus être limité en distance de vol par rapport à son pilote, à conditions bien sûr que la zone de vol soit entièrement couverte en 4G. Avec sa puce d’AI embarquée, l’Anafi AI peut aussi générer automatiquement des plans de vols à la façon des techniques de photogrammétrie (donc extrêmement détaillés à priori). Enfin, le Parrot Anafi AI dispose d’un capteur principal de 48 megapixels capable d’enregistrer des vidéos stabilisées en 4K, 60 fps et HDR10.

Ce nouveau drone se veut aussi « ouvert » que possible et s’adresse clairement aux développeurs. Parrot propose ainsi un SDK composé de 4 grandes parties : l’Air SDK, rend possible l’exécution du code sur le drone et permet d’accéder aussi à l’ensemble des paramètres de vol, le Ground SDK se destine quant à lui aux développeurs désireux de créer des applications mobiles iOS et Android compatibles avec les drones Parrot, l’Openflight est le code source de l’application FreeFlight 7, et le Sphinx est un environnement de test de code qui permet d’évaluer les algorithmes de vol dans un environnement 3D sous Unreal Engine.

Le Parrot Anafi AI sera disponible à la fin de l’année. Aucun prix n’a encore été précisé.