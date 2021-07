Aucune exoplanète ne ressemble à la Terre jusqu’ici

Jusqu’à ce jour, nous avons découvert 4 422 exoplanètes dans 3 280 systèmes stellaires, pas mal n’est-ce pas. Pourtant, seules 165 d’entre elles sont de nature terrestre ou rocheuse et ont une taille similaire à celle de la Terre.

De plus, une dizaine de ces planètes seulement évoluent dans la zone habitable de leur étoile. Mais même ainsi, des chercheurs affirment qu’aucune d’entre elle ne peut soutenir la vie comme la Terre.

Les exoplanètes ne recevraient pas assez de la lumière du Soleil

Dans cette étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Naples et de l’Institut national italien d’astrophysique (INAF), et publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, les astronomes ont évalué les conditions permettant le processus de photosynthèse à base d’oxygène sur les 10 exoplanètes les plus semblables à la Terre.

En effet, la photosynthèse est l’un des points clés de la biosphère terrestre. Toutefois, ce processus nécessite une bonne quantité de lumière solaire. Mais aucune étoile ne présente cette quantité nécessaire de lumière solaire.

Les chercheurs ont alors calculé la quantité de rayonnement photosynthétiquement actif (RPA) reçu par chacune des planètes échantillonnées. A noter qu’il faudrait un rayonnement dans la plage de longueurs d’onde comprise entre 400 et 700 nanomètres pour permettre aux organismes photosynthétiques d’utiliser le processus de photosynthèse.

La Terre serait-elle finalement unique en son genre ?

Pourtant, leurs analyses ont révélé que les planètes évoluent autour d’étoiles trop froides – des naines rouges – pour fournir suffisamment de RPA pouvant soutenir une biosphère aussi riche que celle de la Terre. Or, ces naines rouges représentent plus de 75% de toutes les étoiles de la Voie lactée. Ce qui a amené le principal auteur de l’étude, Giovanni Covone, à déclarer qu’ :

Etant donné que les naines rouges sont de loin le type d’étoile le plus courant dans notre galaxie, ce résultat indique que les conditions semblables à celles de la Terre sur d’autres planètes peuvent être beaucoup moins courantes que nous pourrions l’espérer.