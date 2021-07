Un neurologue invente une paille pour se débarrasser du hoquet

Le hoquet est un réflexe ventilatoire qui survient à la suite d’une stimulation de l’œsophage ou de l’estomac. Cette stimulation amène le tronc cérébral à transmettre des signaux au diaphragme et aux autres muscles respiratoires, les obligeant à se contracter violemment.

Pour beaucoup de personnes, avoir le hoquet, surtout en public, suscite une gêne immense. D’ailleurs, à chacun sa technique pour stopper son hoquet. Quel est le vôtre ? Avaler sept gorgées d’eau, sucer un citron, boire la tête ou bas, retenir votre respiration, laisser fondre une cuillère de sucre sur votre langue ou autres ?

Le HiccAway serait à 90% plus efficace que les autres astuces et méthodes contre le hoquet

Un neurologue du nom d’Afi Seifi, travaillant à l’Université du Texas à Sans Antonio, aux Etats-Unis, a quant à lui inventé un objet assez commun pour arrêter le hoquet : une paille. Cependant, cette paille est spéciale. D’après une étude parue le mois dernier dans la revue JAMA Network Open, cette paille – qui s’appelle HiccAway – a pour particularité d’obliger l’utilisateur à aspirer plus fort que les pailles classiques.

En effet, cette paille spéciale comporte une valve de pression à une de ses extrémités et à pour rôle de stimuler à la fois le nerf vague et le nerf phrénique. L’utilisateur n’a qu’à plonger cette paille dans une verre d’eau à moitié plein et commencer à aspirer. La pression entraînerait alors une contraction du diaphragme qui stopperait les afflux d’air faisant vibrer les cordes vocales. A noter que cette invention particulière a déjà été testée sur 249 volontaires à travers le monde et 90% d’entre eux ont constaté une réelle efficacité par rapport aux autres remèdes et astuces habituels pour combattre leur hoquet.

Mais il faudrait encore plusieurs études randomisées incluant un groupe placébo, avec des résultats positives, avant que le HiccAway n’arrive sur le marché.