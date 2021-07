Fear Street Part One: 1994 : Netflix diffuse les 5 premières minutes de sa trilogie horrifique

Netflix veut en faire le succès de l’été : le champion du SVoD vient de diffuser les 5 premières minutes de sa trilogie horrifique Fear Street basée sur les romans éponymes de R.L Stine. Le premier volet, Fear Street Part One: 1994, situera donc son action dans les années 90. Les deux prochains films de la trilogie se dérouleront respectivement en 1978 et en 1966. Et donc, que valent ces 5 premières minutes ? Ne faisons pas la fine bouche, c’est plutôt bon et tout à fait respectueux des codes du genre, même s’il ne faut visiblement pas s’attendre à de la grande originalité dans le traitement des scènes horrifiques (ce n’est pas Mr Babadook en somme). Le final de cette séquence a au moins le mérite de nous surprendre…

L’actrice principale de cette séquence d’ouverture, Maya Hawke, est tout à fait crédible, ce qui est loin d’être toujours le cas dans ce type de film de série B. Quant à la réalisation de Leigh Janiak, elle est plutôt propre et carrée à défaut là encore d’être particulièrement inventive. Netflix a aussi fait le choix d’une trilogie R-Rated, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de censure particulière sur la violence et les scènes sanguinolentes, ce dont on ne se plaindra pas.



Fear Street Part One: 1994 sera diffusé sur Netflix dès demain 2 juillet.