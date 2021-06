Amazon Prime Video confirme la saison 2 de Good Omens, deux ans après la saison 1

A l’heure où les géants du SVoD n’hésitent pas à abandonner les séries qui n’ont pas fait le plein de spectateurs dès la première saison, l’annonce d’Amazon Prime Video est franchement une bonne nouvelle : l’excellente série de comédie Good Omens, avec les tout aussi excellents Michael Sheen et David Tennant, reviendra donc pour une seconde saison composée de 6 épisodes (comme la première saison). C’est d’autant plus une surprise que la première saison avait été lancée il y a déjà 2 ans, à priori sous le format de la mini-série. Sans nouvelles depuis lors, il semblait donc plus probable que Good Omens en reste là. A tord.

Outre Michael Sheen et David Tennant, la seconde saison rempilera avec une bonne partie du casting initial. Neil Gaiman reste à la production tandis que Douglas Mackinnon se charge à nouveau de la réalisation. Rob Wilkins participera à l’écriture des épisodes. Concernant l’histoire de cette saison 2, Amazon précise que les intrigues iront « plus loin que le matériau d’origine ».

Basé sur le roman écrit par Neil Gaiman et le regretté Terry Pratchett, Good Omens raconte les tribulations de l’ange Aziraphale et du démon Rampa. Ces derniers ont déjà passé près de 6 000 ans sur la Terre, et n’acceptent pas vraiment l’arrivée imminente de l’Apocalypse. Pour l’occasion, les ennemis de toujours vont finir par s’allier contre la décision de Dieu.