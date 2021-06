Le FSR d’AMD disponible sur Xbox Series… mais pas encore dans les jeux

Si la firme de Redmond rame encore pas mal du côté des exclusivités, Xbox fait tout pour prendre PlayStation de vitesse sur la partie technique. Support du Dolby Atmos, Dolby Vision, du VRR, de la définition native 1 440 p, la Xbox Series aligne les specs véritablement next-gen (sans oublier les 12,1 tflops en standard et la possibilité de rajouter du stockage à chaud).

Les Xbox Series X et S gèrent aussi depuis aujourd’hui le FidelityFX Super Resolution d’AMD, soit une technique sophistiquée d‘upscale qui permet d’afficher en 4K des images calculées en 2K. Ce concurrent du DLSS de Nvidia pourrait joueur un grand rôle sur Xbox Series S (plus de deux fois moins puissante que la Series X), mais il faudra encore attendre un peu pour en profiter dans les jeux. Le FSR vient en effet d’arriver dans le Game Development Kit pour Windows et Xbox, et il faudra donc un certain temps pour que les développeurs le prennent en main et l’utilisent dans leurs jeux.