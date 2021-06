La présentation de Windows 11 est dans quelques heures : comment la suivre en direct

Microsoft présentera aujourd’hui Windows 11, son nouveau système d’exploitation qui succédera assez logiquement à Windows 10. Le rendez-vous est donné est à 17 heures (heure française).

Pour suivre la présentation de Windows 11, il suffira de se rendre sur le site de Microsoft à cette adresse dès 17 heures. Il est également possible que la présentation en direct se fasse sur la chaîne YouTube de Microsoft et sur les pages Twitter et Facebook du groupe. Mais ce n’est pas encore confirmé. Le seul élément confirmé pour l’instant est le site de Microsoft.

La surprise est un peu gâchée concernant Windows 11, puisque le système d’exploitation a déjà fuité. Il ne s’agit pas seulement d’images, une version utilisable par n’importe qui a récemment vu le jour sur Internet. Elle date de quelques semaines et n’est pas totalement finie. Mais elle permet de voir l’essentiel des nouveautés.