Star Wars : le X-Wing rejoint les collections du Smithsonian Museum

A force d’être plagié, récupéré et plus globalement digéré par la culture contemporaine, Star Wars a fini par devenir beaucoup plus qu’un film culte des années 80. Margaret Weitekamp, directrice de l’aile « histoire de l’espace » du Smithsonian Museum (Washington), semble être du même avis : le X-Wing intègrera bientôt les célèbres collections du Smithsonian !

Margaret Weitekamp estime en effet que ce vaisseau a largement servi de source d’inspiration pour le secteur de l’aéronautique en général, et peut donc être considéré comme un appareil-concept qui a sa place légitime aux côtés des vieux bombardiers de la seconde guerre mondiale.

D’ici 2022 donc, les conservateurs du musée vont installer un diorama grandeur nature où le X-Wing sera exposé au public. Pour l’occasion, Lucasfilm Ltd a livré au Musée le X-Wing du film Star Wars : Rise of Skywalker. Les « connoisseurs » feront la différence entre ce modèle, un T-70 X-Wing, et le T-65B piloté par Luke Skywalker dans la première trilogie. Un peu abîme durant le tournage, le X-Wing sera d’abord restauré avant d’être exposé au Smithsonian.