ESA : la campagne de recrutement d’astronautes connait un énorme succès

Astronaute, un métier d’avenir ? L’Agence Spatiale Européenne (ESA) a clôturé le 18 juin dernier la première phase de sélection de ses futurs astronautes. Cette campagne de recrutement a connu un succès considérable puisque l’ESA a reçu pas moins de 22589 dossiers de candidature, soit largement plus du double que la précédente campagne de recrutement (8400 dossiers déposés en 2008).

Histoire de parfaire le tableau, les femmes représentent le 1/4 de l’ensemble des candidatures. Notons en outre que la France est le pays qui a fourni le plus grand nombre de candidats relativement aux autres pays (7137 dossiers de « frenchies »), et qui affiche le meilleur taux de participation, soit 106 candidats par million d’habitants. Un effet Thomas Pesquet ?

Les personnes intéressées ont du fournir une pièce d’identité, un CV standardisé Europass, une lettre de motivation et un certificat médical de classe 2 obtenu via un médecin agréé par la DGAC (aviation). Les candidats doivent aussi disposer d’un diplôme de niveau Master dans les disciplines suivantes : médecine, sciences de la vie (Biologie, etc). informatique, ingénierie et mathématique.

L’écrémage des candidats durera encore jusqu’au mois d’octobre 2022, mais il faut bien tout ce temps pour sélectionner les meilleurs profils et leur faire passer toutes les batteries de tests nécessaires. Dès le printemps 2022, quelques centaines de profils auront été retenus sur les 22 000 candidatures de départ. Ces chanceux devront encore subir deux entretiens face à un jury de haut niveau. Au final, seules 4 à 6 personnes seront retenues et pourront démarrer leur entrainement en tant qu’astronaute.