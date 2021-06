PlayStation Now : les jeux les plus joués au printemps, dévoilés par Sony

Sony partage aujourd’hui la liste des jeux qui ont été les plus populaires sur le PlayStation Now tout au long du printemps 2021. Cela concerne les jeux sur lesquels les joueurs ont consacré le plus de temps entre le 1er mars et le 1er juin 2021.

Voici les jeux PlayStation Now les plus joués sur PS4 et PS5 au printemps 2021 en téléchargement et en streaming :

Marvel’s Avengers (disponible jusqu’au 5 juillet 2021)

Horizon Zero Dawn

Call of Duty: Black Ops III (était disponible jusqu’au 29 avril 2021)

F1 2020 (indisponible au Japon)

WWE 2K19

Les jeux PlayStation Now les plus joués sur PC étaient :

Bloodborne

Horizon Zero Dawn

The Last of Us

Marvel’s Avengers (disponible jusqu’au 5 juillet 2021)

Detroit: Become Human

Sony note que le PlayStation Now possède une bibliothèque de jeux qui se veut régulièrement être mise à jour, avec les jeux qui sont disponible en streaming ou en téléchargement. Certains peuvent quitter le service de temps en temps. Marvel’s Avengers, par exemple, est disponible jusqu’au 5 juillet 2021. Ce sera jusqu’au 2 août 2021 pour Jump Force. Quant à The Witcher 3: Wild Hunt, il sera sur le service de jeux jusqu’au 6 septembre 2021.

Pour rappel, le PlayStation Now coûte 9,99€ pour un mois, 24,99€ pour trois mois ou 59,99 euros pour un an. Le catalogue comprend des centaines des jeux.