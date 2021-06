Le mini Frigo Xbox ne sera pas uniquement vendu aux Etats-Unis

Microsoft avait frappé fort à la fin de sa conf de l’E3 en annonçant… que le frigo Xbox serait bel et bien commercialisé (jusqu’ici il s’agissait plus d’un acte d’autodérision de la marque noire et verte) ! Le mini frigo Xbox « le plus puissant du monde » est donc une réalité, même si cette annonce ressemble toujours autant à un gros coup marketing visant à lustrer l’image de marque Xbox d’une grosse couche de marrade et de fun.

Lors de l’annonce, on pouvait légitimement craindre que le « mini-fridge » soit seulement destiné au marché US, mais finalement, il n’en sera rien. Aaron Greenberg, le grand manitou de la division Xbox, a confirmé dans un tweet que l’appareil serait bel et bien vendu lors des fêtes de fin d’année, et « pas seulement aux US ». Espérons donc qu’il n’y aura pas de coup de froid pour les joueurs français…