Kaamelott – Premier Volet : la première bande-annonce envoie du gros

Kaamelott, le film, sortira sur les écrans français le 21 juillet prochain. A un mois de ce jour forcément très attendu par les nombreux fans de la série, Alexandre Astier en personne vient de diffuser sur sa chaine YouTube le premier « véritable » trailer du Premier Volet. Les quelques séquences dévoilées rassurent en tout cas sur le retour des jeux de langage à la limite de l’absurde. Et comme souvent, c’est ce fier Perceval le Gallois (inénarrable Franck Pitiot) qui est à l’origine des passes d’armes de dialogues les plus savoureuses. On remarque aussi la présence d’Alain Chabat, tentant de négocier avec le Roi Arthur (Alexandre Astier).



La bande-annonce de Kaamelott – Premier Volet s’accompagne en sus d’un synopsis : « Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ? » Vivement le 21 juillet !