Windows 7 arrête les mises à jour des pilotes via Windows Update

C’est la fin pour les mises à jour des pilotes par Windows Update au niveau de Windows 7. Microsoft a interrompu la publication des pilotes dans Windows Update pour Windows 7 SP1, Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2. Les entreprises qui utilisent encore des machines fonctionnant sous ces systèmes d’exploitation devront recourir à d’autres options.

Sur son site, Microsoft indique :

En raison de l’arrêt et de l’expiration des certificats SHA-1, les partenaires utilisant le programme Microsoft Trusted Root pouvaient publier des pilotes signés SHA-2 incompatibles sur des périphériques Windows et Windows Server non patchés. Cette situation pouvait entraîner une dégradation des fonctionnalités ou un démarrage plus long des appareils. En effet, les systèmes non corrigés présentent des défaillances d’intégrité de code lorsqu’ils reçoivent un pilote signé SHA-2.

Pour minimiser l’impact qui pourrait être causé par des incompatibilités, Microsoft a décidé de ne plus publier de pilotes signés SHA-2 pour Windows 7 SP1, Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2 via Windows Update.

Officiellement, Microsoft a cessé le support de Windows 7 le 14 janvier 2020. Mais des entreprises utilisent toujours ce système d’exploitation et ont le droit à des mises à jour étendues (en payant Microsoft). Mais elles savent maintenant qu’elles devront tirer un trait sur les mises à jour de pilotes via Windows Update.