ISS : le premier panneau solaire enfin déployé ; une troisième EVA déjà prévue pour le second panneau

Le mercredi 16 juin, la troisième sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévue. L’astronaute français ainsi que son collègue américain Shane Kimbrough avaient pour lourde tâche de déployer l’un des deux nouveaux panneaux solaires iROSA destiné à la station spatiale internationale, mais des soucis techniques dans la combinaison de Kimbrough ont considérablement ralenti les opérations. Pour ne rien arranger, un pépin de dernière minute a bloqué le déploiement du panneau.

La deuxième sortie a été effectuée le dimanche 20 juin, et cette fois, les deux hommes sont enfin parvenus installer le premier panneau (au bout de 6h et 28 minutes de mission tout de même!), malgré encore quelques soucis de scaphandre pour Shane Kimbrough. Le panneau solaire s’est même entièrement déployé (19 mètres de long) tandis que les deux hommes étaient encore à l’extérieur de la station ! Les astronautes ont aussi récupéré suffisamment de temps afin de préparer le terrain pour le second panneau.

Une troisième EVA sera donc nécessaire pour l’installation des deux panneaux au complet. Cette dernière a déjà été programmée pour le 25 juin prochain. On notera enfin que Thomas Pesquet est désormais l’unique détenteur du nombre totale d’EVA pour un astronaute français (4 EVA). Le précédent record datait de 2002 : l’astronaute Philippe Perrin effectuait alors 3 EVA lors d’une seule mission à bord de l’ISS.