Tim Berners-Lee vend aux enchères, et en NFT, le code source du web

Tim Berners-Lee restera à jamais dans l’histoire de l’informatique comme l’inventeur du world wide web (ou www), une création qui a littéralement changé le monde. Et pour la petite histoire, c’est sur une machine NeXT de la société de Steve Jobs que le code source du web a émergé pour la première fois en 1990.

Pourtant farouche opposant des formats propriétaires, Tim Berners-Lee vend aux enchères le code source du web sous la forme de NFT

30 ans plus tard, le réseau des réseaux est absolument partout : le cloud, les jeux en démat, le chat, le travail à distance, toute notre modernité est maquée du sceau de la connectivité. 30 ans plus tard aussi, Tim Berners-Lee a décidé de vendre aux enchères les 9500 lignes de codes du premier web, sans avoir préalablement consulté le CERN (avec qui il collaborait à l’époque). Ce code sera cédé sous la forme d’un NFT (non-fungible tokens), c’est à dire un certificat de propriété numérique régi par la blockchain, et les gains de la vente seront reversés à des associations.

Les enchères pour le code source du web débuteront le 23 juin 2021 chez Sotheby’s et se termineront à la fin du mois. L’enchère de départ a été fixée à 1000 dollars.

