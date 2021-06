Le succès de la tech française est bon pour tout le pays, dit Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a participé aujourd’hui à VivaTech, qui est un rendez-vous annuel autour de la technologie se tenant à Paris. Pour le président de la République, le succès de la technologie en France est un bon point pour le pays.

« Il n’y a pas d’un côté la France des gilets jaunes et de l’autre la France de la tech », a estimé Emmanuel Macron à VivaTech. « Le succès de la tech » française, « ce que l’on a consolidé, ce que l’on est en train de faire (…) c’est bon pour tout le pays », a-t-il estimé lors de la table ronde.

« La réponse au sujet des inégalités ne passe pas par une politique qui devrait freiner ou ralentir l’innovation ou la tech », mais plutôt par « comment on arrive à aller encore plus vite, à faire que les investissements » dans la tech « irriguent tout le pays comme ils ont commencé à le faire », et aboutissent à ce qu’il y ait « des champions en France et en Europe qui permettront de créer le plus de jobs possible pour permettre en sortie de crise de sortir du chômage de masse », a déclaré Emmanuel Macron.

Hier, Emmanuel Macron a reçu une centaine d’investisseurs et entrepreneurs du numérique français et européens à l’Élysée. Il y avait également une dizaine de ministres européens. Tous étaient là pour réfléchir aux moyens de favoriser l’émergence de géants du numérique et de la tech en Europe. Le président français veut notamment défendre pendant la présidence française de l’Union européenne la création d’un visa européen pour les chercheurs ou ingénieurs venant travailler dans les entreprises européennes. Il veut aussi défendre des mesures permettant de muscler les investissements européens dans la tech.