L’opposante anti-GAFAM Lina Khan placée à la tête de la FTC

Les CEO des GAFAM peuvent commencer à trembler. Lina Khan, l’une des plus farouches opposantes aux velléités antitrust des géants de la tech américaine, vient d’être nommée à la tête de la puissante FTC par l’administration de Joe Biden. Diplômée de Yale, Lina Khan lutte depuis 2017 sur le terrain juridique afin de faire valoir une concurrence « libre et non faussée » sur un secteur technologique par essence totalement « faussé » par les parts de marché massives et le poids financier de ces mêmes GAFAM.

Lina Khan, la nouvelle administratrice de la FTC

Lina Khan est aussi la plus jeune patronne de la FTC. A 32 ans seulement, la spécialiste de droit se déclare impatiente d’en découdre : « J’ai hâte de me mettre au travail avec mes collègues pour protéger les citoyens des abus perpétrés par les entreprises”. La tonalité de cette prise de fonction est à l’exact opposé de celle de son prédécesseur, Ajit Pai. Ce dernier, nommé par l’administration de Donald Trump, s’était empressé de mettre un terme à la Neutralité du Net. Lina Khan aura sans doute à coeur de réintroduire ce principe fondateur d’internet.