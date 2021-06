Sony lancerait son PlayStation VR 2 en fin d’année 2022

Les PS5 ne sont (quasiment) pas disponibles à la vente en Europe (Sony privilégiant de toute évidence le marché américain), mais ces énormes difficultés logistiques n’empêcheraient pas Sony de planifier le lancement du PSVR 2 pour 2022. Bloomberg est même un peu plus précis sur la date et croit savoir que la seconde génération du casque VR débarquerait sur les étals pour les fêtes de fin d’année 2022.

Autre info, l’écran du PSVR 2 serait une dalle OLED fabriquée par Samsung. Et si l’on en croit le site UploadVR, la définition de cette dalle serait de 4000×2040 pixels (soit 2000×2040 par œil). Le choix d’une dalle OLED est sans doute une bonne nouvelle… pour les yeux. Les propriétaires d’un Oculus Quest 2 voire de la plupart des casques PCVR savent en effet à quel point le rendu des couleurs, et encore plus des noirs, est franchement problématique.

Si Bloomberg a raison, Sony ne devrait pas tarder à communiquer à nouveau sur son casque. Le fabricant a d’ailleurs déjà levé le voile sur les manettes du PSVR 2 (à la forme très originale).