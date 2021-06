L’Oculus Quest de première génération aura aussi droit à la connexion au PC sans fil

L’Oculus Quest de première génération accuse un écart de puissance certain avec l’Oculus Quest 2. Ce différentiel de performances commence aussi à se traduire dans les mises à jour voire les annonces de nouveaux titres exclusifs. Ainsi, le prochain Resident Evil 4 VR sera uniquement disponible sur Oculus Quest 2 et l’affichage en 90 ou 120 Hz n’est possible que sur la dernière mouture du casque.

Au mois d’avril dernier, Facebook lâchait l’Air Link, une fonctionnalité permettant de connecter l’Oculus Quest 2 au PC sans aucun fil encombrant (une vraie plaie en VR). Mais pour une fois, les utilisateurs du premier Quest n’ont pas été (totalement) oubliés : Mark Zuckerberg en personne vient en effet de confirmer que le mode Air Link sera prochainement disponible sur l’Oculus Quest 1.

Il était temps en effet de raccrocher l’Oculus Quest premier du nom au wagon des mises jours régulières : a force de ne pas récupérer certaines nouveautés, l’Oculus Quest 1 a fini par ressembler à un modèle totalement différent, et non au maillon d’une même plateforme VR. L’Air Link pour Oculus Quest 1 arrivera avec la mise à jour v30, qui n’a pas encore de date de dispo.