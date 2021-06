Google ouvrira sa première boutique physique à New-York le 17 juin

Après s’être essayé aux boutiques « en dur » avec les pop-up store temporaires, Google va transformer l’essai au 15 et au 9 de Chelsea Market à New-York City (soit juste en dessous du quartier général New-Yorkais de Google). Le 17 juin à partir de 10h, Google ouvrira à cette adresse sa toute première boutique physique. Cette dernière présentera des produits Made by Google, soit des Nest Hub de seconde génération, des Nest Audio, des Pixel 5, des Thermostats Nest, des Pixel Buds A-Series, des Chromecast, des bracelets Fitbit Sense ainsi que des Pixel 4a 5G (la liste n’est pas exhaustive).

Cette boutique n’est pas un showroom : il sera possible d’y acheter les produits indiqués plus haut ainsi que de nombreux accessoires. Des démos permettront de se familiariser avec les appareils présentés et les services Google rattachés. La boutique disposera aussi de son coin SAV, pour aider un utilisateur avec une install récalcitrante ou remplacer un écran de Pixel fendu. Et bien évidemment, les mesures sanitaires les plus strictes seront appliquées à l’entrée et à l’intérieur de la boutique (masques obligatoires, lotion alcoolisée pour le lavage des mains, désinfection régulier des présentoirs, nombre de visiteurs limité à un instant t, etc.).

Plutôt honnête dans ses intentions, Google avoue que cette première échoppe est un moyen d’ « explorer et d’expérimenter les possibilités d’une boutique physique et de bâtir sur cette expérience ». En d’autres termes, Google va tâter le terrain avant de se lancer réellement dans le retail physique.