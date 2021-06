Oneplus Nord CE : tout sur le nouveau milieu de gamme de OnePlus (specs, date, prix)

Après les excellents OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, le fabricant chinois OnePlus remet le couvert avec cette fois un smartphone moyen de gamme… mais pas trop quand même. Largement éventé par de nombreux leaks, le OnePlus Nord CE (pour Core Edition) a surtout confirmé ce que l’on savait déjà. On retrouve donc un design légèrement glossy (et assez classe), le port Jack (en sus du traditionnel port USB Type-C pour la recharge), et une superbe dalle AMOLED 6,43 pouces (410 ppp) au format 20:9, couvrant le spectre colorimétrique sRGB et Display P3 et fonctionnant à la fréquence de rafraichissement de 90 Hz. Pour du « moyen de gamme », c’est plutôt pas mal.

A l’intérieur du boitier, un Snapdragon 750G (compatible 5G) accompagné de 6,8 ou 12 Go de RAM, un GPU Adreno 619, et un capacité de stockage de 128 ou 256 Go (en UFS 2.1). L’autonomie du bouzin sera assurée par une batterie de 4500 mAh. Cette dernière est dotée d’un système de recharge ultra rapide Warp Charge 30T qui permet de récupérer 70% de capacité en 1/2 heure seulement.

Côté bloc photo, c’est du lourd, avec un capteur principal 6 pièces de 64 megapixels (f/1.79), un 8 megapixels grand angle à 119° (f/2.25) et un troisième capteur 2 megapixels (f/2.4) sans doute destiné à l’amélioration de l’autofocus. Le capteur avant est un 16 megapixels (f/2.45).

Les précommandes démarrent aujourd’hui pour les membres de la commu OnePlus, et le 12 juin à 11 heures pour les autres. Le OnePlus Nord CE avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est facturé à 299 euros, le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûté 329 euros, et le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage culmine à 399 euros.