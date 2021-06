AMD présente les Radeon Pro W6000, de nouvelles cartes graphiques

AMD a présenté aujourd’hui de nouvelles cartes graphiques, les Radeon Pro W6000. On retrouve trois modèles : W6600M, W6600 et W6800. Comme la mention « Pro » le suggère, elle vise surtout les usages professionnels au vu de la puissance.

Créée sur l’architecture AMD RDNA 2 qui a une gravure de 7 nm, la Radeon Pro W6800 offre des performances graphiques jusqu’à 79% plus rapides que la Radeon Pro W5700 de la génération précédente. La Radeon Pro W6800 dispose également de 32 Go de mémoire GDDR6 haute vitesse avec prise en charge de l’ECC et de 128 Mo d’AMD Infinity Cache.

Voici le détail des trois cartes graphiques Radeon Pro W6000 :

AMD Radeon Pro W6600M : 28 unités de calculs, jusqu’à 10,4 TFLOPS (FP32)/20,8 TFLOPS (FP16), 8 Go de RAM GDDR6 EEC à 14 Gbps, bande passante de la mémoire de 224 Gb/s, 128 bits pour l’interface mémoire

AMD Radeon Pro W6600 : 28 unités de calculs, jusqu'à 10,4 TFLOPS (FP32)/20,8 TFLOPS (FP16), 8 Go de RAM GDDR6 EEC à 14 Gbps, bande passante de la mémoire de 224 Gb/s, 128 bits pour l'interface mémoire, quatre ports DisplayPort 1.4

AMD Radeon PRO W6800 : 60 unités de calculs, jusqu'à 17.83 TFLOPS (FP32)/35,66 TFLOPS (FP16), 32 Go de RAM GDDR6 EEC à 16 Gb/s, bande passante de la mémoire de 512 Gbps, 256 bits pour l'interface mémoire, six ports Mini-DisplayPort 1.4

AMD annonce que la Radeon Pro W6600 est disponible dès maintenant à la vente pour 2 249 dollars (pas de prix en euros pour l’instant). La Radeon Pro W6600 arrivera au troisième trimestre avec un prix de 649 dollars. Quant à la Radeon PRO W6600M, elle sera directement intégrée dans l’ordinateur Fury ZBook G8 de HP en juillet, dans certains pays seulement.