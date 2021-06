Rocket Cargo : l’US Air Force lance un projet de fusée-cargo réutilisable

L’US Air Force vient d’officialiser le démarrage d’un programme qui avait déjà été évoqué il y a quelques mois : destiné à la toute récente Space Force, le programme Rocket Cargo se fixe pour objectif de développer une fusée de ravitaillement logistique dont le lanceur serait réutilisable, à l’instar des Falcon 9 de SpaceX. Doté d’un budget de 47,9 millions de dollars, le programme Rocket Cargo sera cornaqué conjointement par l’US Air Force (via l’Air Force Research Laboratory) et par la Space Force.

Vue d’artiste d’une fusée cargo de la Space Force

Si le Pentagone a envisagé un temps que sa fusée cargo puisse servir de transport de troupes hyper rapide (la fusée effectue un court saut dans l’espace et retombe sur la zone cible), le programme concerne désormais exclusivement le transport de matériel à usage militaire (de 30 à 100 tonnes de matériel par vol). D’énormes cargaisons pourraient ainsi être délivrées à n’importe quel endroit de la planète, et ce en moins de deux heures !

SpaceX a longtemps été (logiquement) le principal partenaire envisagé par l’Us Air Force (la société d’Elon Musk est le grand spécialiste des lanceurs réutilisables), mais des accords seraient désormais possibles avec d’autres firmes américaines, comme Blue Origin, Sierra Nevada ou bien encore Astrobotic.