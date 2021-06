Huawei P50 : enfin une date de lancement, et de nouveaux visuels

Tout comme le Lapin Blanc d’Alice au Pays des Merveilles, le Huawei P50 est en retard, très en retard à vrai dire. Le flagship n’a eu droit qu’à un court teaser lors de la keynote « HarmonyOS », sans la moindre information supplémentaire concernant les specs ou la date de sortie.

Cette longue période d’incertitude vient de prendre fin. Huawei annonce sur Twitter et sur le site de Microblogging Weibo que le P50 sera proposé à la vente le 16 juin… à Shanghai ! Autant dire que la sortie en France n’est clairement pas pour tout de suite… Aura t-on droit au P50 avant la rentrée de septembre ?

Deux nouveaux visuels accompagnent cette info, et c’est peu dire que le P50 a de gros airs de ressemblance avec les prochains Honor. Cette similarité de design est d’autant plus étonnante qu’Honor n’appartient plus à Huawei. Le P50 affiche ainsi un écran « Supercurved »… tout comme l’Honor ; idem concernant les bloc photo des deux appareils, à priori strictement identiques en terme de design. Voilà qui s’annonce bien mystérieux.