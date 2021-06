Jeff Bezos s’envolera vers l’espace, avec son frère, le 20 juillet prochain

En partance d’Amazon… et vers l’Espace ? Jeff Bezos, toujours CEO d’Amazon – il quittera ses fonctions au second semestre de cette année – s’apprête à réaliser l’un de ses plus grands rêves (d’entrepreneur milliardaire) : aller dans l’espace. Le 20 Juillet prochain, une fusée New Shepard de Blue Origin – la société spatiale fondée par Bezos – décollera vers la ligne Kármán en emportant à son bord Jeff Bezos ainsi que son frère Mark Bezos. A noter qu’un troisième siège de ce vol est réservé au vainqueur d’une enchère pour le billet vers l’espace (soit 2,8 millions de dollars le billet !).

Dans une grande envolée lyrique, Jeff Bezos a confirmé l’info sur son compte Instagram : « Vous voyez la terre depuis l’espace et cela vous change. Cela change votre relation avec cette planète, avec l’humanité. C’est une seule Terre. Je veux prendre ce vol parce que c’est la chose que j’ai voulu faire toute ma vie. C’est une aventure. C’est quelque chose d’important pour moi. »

Une petite pique en passant : les employés des centres de distribution Amazon seront probablement ravis d’apprendre que leur patron s’apprête à « changer » et à devenir plus « humain » au moment même où il quitte son poste… C’est ce que l’on appelle sans doute l’ironie du sort.