No Man’s Sky : l’extension Prisms apporte de grosses améliorations d’affichage… et les montures volantes

Hello Games n’en finira donc jamais avec No Man’s Sky, qui est devenu au fil des années un monumental bac à sable où à peu près tout est possible, de la construction de bases immenses, à l’adoption d’extraterrestres en passant par le pilotage de mechas ou de vaisseaux « vivants ». Multijoueur, compatible VR et consoles new-gen, NMS reçoit à nouveau une extension (3.5) forcément indispensable. Au menu, de très grosses améliorations d’affichage et de rendu, et aussi la capacité trop trop cool d’enfourcher des créatures volantes !

Bump mapping, nouvelles textures pour les grottes, effets de pluie réaliste, plus d’étoiles visibles, No Man’s Sky densifie encore son rendu visuel après avoir enrichi la faune et la flore de ses planètes. Ca claque vraiment de partout, mais comme Hello Games a désormais le sens du timing, ces ajouts tombent quelques jours à peine après la prise en charge du DLSS en VR. En d’autres termes, ceux qui disposent d’une config solide devraient vraiment en prendre plein la vue sans trop plomber les fps. A noter que le patch pèse 12 Go sur consoles new gen et environ 6,6 Go sur PC.