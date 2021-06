Galaxy Book Go et Book Go 5G : Samsung dévoile deux portables sous Windows 10 ARM

Voilà qui tombe sans crier gare : Samsung vient de dévoiler deux nouveaux portables sous Windows 10 ARM, le Galaxy Book Go et le Galaxy Book Go 5G, positionnés sur l’entrée de gamme (349 euros seulement pour le Galaxy Book Go).

Première surprise, le géant sud-coréen a privilégié une puce de Qualcomm plutôt que son Exynos « maison ». C’est en effet un Snapdragon 7c de seconde génération qui équipe le Galaxy Book Go, et un Snapdragon 8cx (2nd gen aussi) qui motorise le Galaxy Book Go 5G.

Le Galaxy Book Go ne pèse qu’1,38 kg et est équipé en standard d’un écran LCD 14 pouces Full HD, de 4 à 8 Go de RAM, d’une unité de stockage eUFS de 64 ou 128 Go, de deux ports USB-C, d’une webcam 720p, d’un port USB 2.0, d’un lecteur de carte mémoire, et d’un port pour carte SIM. Le Galaxy Book sera disponible à la vente le 10 juin au prix de 349 euros seulement.

Les spécifications sont strictement identiques pour le Galaxy Book 5G, hormis donc le Snapdragon 8cx. Samsung n’a pas encore communiqué le prix de ce modèle ni sa date de commercialisation.