Le Snapdragon 888+ passe une tête sur Geekbench

Depuis le Snapdragon 865, Qualcomm semble vouloir proposer une version overclockée de sa puce la plus haut de gamme. Le Snapdragon 865+ est donc un Snapdragon 865 avec des fréquences d’horloge plus élevées sur certains cœurs. L’arrivée d’un Snapdragon 888+ n’est donc pas une surprise en soi. Et justement, la version boostée du 888 a passé une tête dans le populaire Geekbench. La fiche descriptive du processeur dévoile 4 cœurs A55 cadencés à 1,8 GHz, 3 cœurs A78 à 2,42 GHz et 1 coeur à 3 GHz.

Les résultats au bench sont de 1171 points en traitements monocoeur et de 3704 points en multicoeurs, ce qui reste pour l’instant dans les clous des scores du 888. Le SoC du 888+ devrait encore évoluer : les fréquences pourraient encore être revues à la hausse et surtout, le nouveau GPU intégré devra envoyer du bois pour parvenir à détrôner celui du A12 ou du M1 (clairement intouchable jusqu’ici). Le Snapdragon 888+ devrait être disponible pour les constructeurs durant le second semestre 2021.