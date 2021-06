Pour la première fois, The Pokémon Company dépasse le milliard de chiffre d’affaires

The Pokémon Company, qui est une filiale conjointe de Nintendo, Creatures Inc et Game Freak, vient de dépasser le milliard de dollars de chiffre d’affaires (et c’est une première). Avec exactement 1,1 milliard de dollars de CA sur l’année fiscale écoulée, The Pokémon Company prouve que les petites bestioles combattantes restent une valeur sonnante et trébuchante. Le bénéfice net, en croissance de 21,2%, grimpe quant à lui à 170 millions de dollars.

Le plus fort ? Ces résultats n’incluent pas les ventes de goodies et produits dérivés. L’énorme succès des cartes à collectionner, l’excellente réception critique de New Pokémon Snap et les gains de Pokémon Go sur mobile suffisent à expliquer ces chiffres records. Le RPG en monde ouvert Légendes Pokémon : Arceus (début 2022) et les remakes HD Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante (en fin d’année) vont sans doute propulser la licence vers de nouveaux sommets.