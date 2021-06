Huawei dévoile le P50, mais ne dit rien sur les specs ou la date de lancement

Habituellement, Huawei présente ses nouveaux flagships Pxx vers le mois d’avril. Nous sommes le 2 juin, et lors de sa conférence HarmonyOS, le fabricant s’est contenté de diffuser un trailer dévoilant le design de l’appareil ainsi que son énorme bloc photo blindé de capteurs. Rien concernant les spécifications, rien non plus sur une date ou une période de lancement.

Pour le dire sans filtre, Huawei semble avoir toutes les peines du monde pour produire son prochain flagship, au point de ne plus pouvoir masquer ces difficultés récurrentes. L’embargo américain continue donc de faire des (gros) dégâts, et l’annonce d’HarmonyOS ne règlera pas tout d’un coup de baguette magique. Un OS aussi performant soit-il à besoin d’une base matérielle pour prospérer. Et sans les tablettes et smartphones hauts de gamme de Huawei, HarmonyOS aura forcément du mal à s’implanter, y compris en ciblant le seul marché chinois.