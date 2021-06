Justice : RomUniverse devra verser 2,1 millions de dollars à Nintendo

Nintendo a la réputation non usurpée de défendre ses intérêts comme un Pitbull shooté à l’adrénaline. A cheval sur les affaires de copyright (même les fans en font les frais), la firme de Kyoto est encore plus féroce lorsqu’il s’agit de protéger les très chères ROMs de ses vieilles gloires. Le site américain RomUniverse, qui comme son nom l’indique est spécialisé dans le partage de ROMs (et notamment les ROMs des plus célèbres titres de Big N), vient de l’apprendre à ses dépens.

Après deux ans de procédure, le propriétaire du site Matthew Storman a été condamné par un tribunal de Los Angeles pour violation de droits d’auteur. Ce dernier devra verser à Nintendo pas moins de 2,1 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir partagé des copies de fichiers de ROMs (correspondant à 49 jeux Nintendo différents).

Matthew Storman a bien tenté de convaincre le juge que son activité n’était pas illégale, arguant que la possession d’une copie de ROM d’un jeu vidéo (dont on est propriétaire) n’est pas illégale en soi. Petit problème, les milliers de personnes qui ont reçu les ROMs ne possédaient pas les jeux en question. On notera que Nintendo demandait 15 millions de dollars de dommages et intérêts (ou 90 000 dollars pour chacune des 49 ROMs piratées). Impitoyables on vous dit…