Le Honor 50 troque le processeur Kirin contre un Snapdragon

Désormais libre de toute attache avec le « pestiféré » Huawei, Honor peut reprendre les affaires courantes, loin de la liste noire américaine. Le fabricant nous annonçait son retour dans l’écosystème logiciel d’Android (un point crucial pour les ventes en Europe et aux Etats-Unis) et nous apprend aujourd’hui que le processeur du Honor 50 sera bel et bien un Snapdragon de Qualcomm.

Les précédents flagships de Honor tournaient tous avec des processeurs Kirin produits par la firme chinoise HiSilicon… , qui n’est autre qu’une des filiales de Huawei. Honor s’est donc retrouvé contraint de se chercher un autre fournisseur de puce afin d’éviter le ban américain. L’Honor 50 « standard » disposera donc d’un Snapdragon 778G (compatible 5G), mais l’on peut supposer que les modèles Pro auront droit à des puces un peu plus véloces (Snapdragon 865 ou Snapdragon 888 ?). LA nouvelle gamme Honor 50 sera dévoilée officiellement le 16 juin prochain.