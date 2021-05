Nvidia met à jour la Shield TV avec le support de nouveaux périphériques

Nvidia propose la mise à jour 8.2.3 pour sa Shield TV. Cette version est relativement mineure avec le support de nouveaux périphériques et les dernières patchs de sécurité pour Android.

Dans ses notes de version, Nvidia fait savoir que la mise à jour 8.2.3 pour la Shield TV ajoute le support des manettes SCUF Infinity4PS, SCUF Impact et SCUF Prestige. On retrouve également une amélioration pour la reconnexion aux contrôleurs Control4 IP. Aussi, il y a la prise en charge de la connexion d’un récepteur USB unique aux périphériques Corsair Slipstream Wireless. Cela inclut le clavier gaming K57 RGB, la souris gaming Dark Cork RGB Pro et le casque gaming Virtuoso RGB Wireless. Nvidia précise que la configuration USB unique nécessite le logiciel iCUE et un PC ou un Mac.

En complément, les utilisateurs ont le droit à la mise à jour de sécurité d’avril 2021 pour Android. Nvidia aurait techniquement pu proposer les patchs de mai, mais ils ne sont pas là.

Pour installer la mise à jour 8.2.3 de son boîtier Nvidia, il suffit d’allumer la Shield TV, se rendre dans les paramètres et visiter la section dédiée. La mise à jour va alors se télécharger et vous pourrez l’installer dans la foulée. À noter que des utilisateurs ont eu quelques problèmes après l’installation, mais ils ne sont (fort heureusement) pas nombreux.