Motion Sonic : le bracelet innovant de Sony destiné aux musiciens

Sony vient de présenter un nouveau prototype de bracelet détecteur de mouvements. Baptisé Motion Sonic, ce bracelet peut identifier différents gestes et créer des effets sonores pendant que son porteur joue d’un instrument.

Une campagne de crowdfunding pour concrétiser le prototype

Sony compte financer le bracelet de son projet à partir du « crowdfunding » ou financement participatif. Au moment où nous écrivons ces lignes, le site Indiegogo indique que l’entreprise a déjà récolté 529 550 yens (3 953 euros environ) provenant de 22 contributeurs sur les 8 868 000 yens (66 211 euros environ) visés.

Sony explique ainsi que le Motion Sonic est « un équipement d’effets pour contrôler le son en synchronisation avec votre mouvement pour jouer de la musique. Nous visons à créer le futur dans lequel vous pourrez exprimer le son en utilisant votre propre corps comme si le son devenait une partie de votre corps ».

Plusieurs vidéos YouTube montrant le Motion Sonic en action

Ce bracelet peut se porter sur l’arrière de la main ou autour du poignet. En action, il capture des mouvements de la main et les traduit en commandes via une application sur iPhone ou iPad. L’utilisateur pourra alors « choisir les effets associés aux gestes et modifier la hauteur, la distorsion, la réverbération, le delay, le panoramique, le gain et le bruit » précise Futura Tech. A noter que Sony a publié plusieurs vidéos dans lesquelles on voit des utilisateurs utilisés cet équipement avec différents ou plusieurs instruments à la fois.

Un prix allant de 178 euros à 203 euros

A noter que le bracelet se connecte par Bluetooth. Il n’est pour le moment compatible qu’avec les appareils iOS. L’iPhone se connecte ensuite à l’instrument de musique via l’interface audio. D’après Sony, ce bracelet dispose d’une autonome de deux heures et demie, mais qui s’élève à six heures si la lumière intégrée est éteinte. Le bracelet s’adapte également aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers et à toutes les tailles de main.

Côté prix, Sony propose le Motion Sonic à 23.900 yens (178 euros) pour les 400 premiers bracelets ; après cela, le prix de ce bracelet passera à 27.200 yens (203 euros). Pour le moment, le Motion Sonic n’est proposé que pour les clients résidant au Japon ou aux Etats-Unis et les premières livraisons se feraient en mars 2022.