Résultats : Lenovo enregistre une croissance record et atteint les 60 milliards de dollars sur l’année

Leader mondial du marché des ordinateurs, Lenovo a connu une année fiscale 2020 exceptionnelle. En clôture de cette année record, le Q1 2021 affiche une croissance du chiffre d’affaires de 48% (15,6 milliards de dollars) et une progression du bénéfice net de 512% (260 millions de dollars) ! Yuanqing Yang, le président et CEO de Lenovo, n’hésite pas à afficher son enthousiasme : « Nous avons enregistré sur ce trimestre la croissance la plus rapide en presque une décennie”.

Sur l’ensemble de l’année fiscale, les résultats sont tout aussi excellents, avec un CA de 60 milliards (une première pour le groupe). Lenovo note que tous ses segments d’activité sont dans le vert (vif), et que la Chine a joué un rôle moteur dans ses chiffres records. En ce qui concerne l’année en cours, le géant asiatique ne veut pas crier victoire trop vite et estime que de nombreux « défis » devront être surmontés, et notamment celui, persistant, de la pénurie massive de composants.