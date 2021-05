Dexter saison 9 : on connait la nouvelle identité du tueur psychopathe

Dexter, la série culte de Showtime, s’apprête à faire son grand retour. Une mini-série de 10 épisodes poursuivra (et clôturera) en effet l’aventure du tueur psychopathe, 10 ans après la fin polémique de la saison 8. Clyde Philipp, le showrunner des 4 premières saisons de Dexter (de loin les meilleures) reprend ici le flambeau afin de terminer dignement la série.

Lors cette 9ème et ultime saison, Dexter Morgan (toujours interprété par Michael C.Hall) vit désormais dans la petite ville d’Iron Lake. Le tueur assagi (vraiment ?) a pris une nouvelle identité, que Showtime vient de dévoiler sur son compte Twitter ! Dexter s’appelle désormais Jim Lindsay, et travaille dans un magasin de pêche du nom de « Fred’s Fish and Game ». A priori, il s’agit donc du deuxième changement d’identité pour le psychopathe : à la toute fin de la saison 8, suite à son départ précipité de Miami, Dexter affichait un visage barbu et travaillait comme bûcheron.