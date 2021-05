L’Astro City Mini de Sega arrivera en France avec un peu de retard

L’Astro City Mini, version miniature (1:6) de la légendaire borne d’arcade japonaise Astro City, arrivera en France avec quelques semaines de retard. La mini-borne de SEGA devait initialement être commercialisée le samedi 28 mai, mais il faudra désormais patienter jusqu’au 22 juin 2021 pour retrouver le bon goût de l’arcade des années 80 et 90.

Pour rappel, l’Astro City Mini dispose d’un port HMDI pour l’affichage sur grand écran, d’un écran 3,9 pouces (480×800) et bien sûr de 37 jeux préinstallés. Deux sticks externes seront aussi proposés, soit l’Astro City Mini Control Pad et l’Astro City Mini Arcade Stick. L’Astro City Mini est disponible en précommande sur Amazon au prix de 159,99 euros.

Tous les jeux livrés avec l’Astro City Mini :

Alex Kidd with Stella, The Lost Stars, Alien Syndrome, Alien Storm, Altered Beast, Arabian Fight, Bonanza Bros.Columns, Columns II: The Voyage Through Time, Cotton, Crack Down, Cyber Police ESWAT, Dark Edge, Dottori-kun, Fantasy Zone, FlickyGain Ground, Golden Axe, Golden Axe: The Revenge of Death Adder, Ninja Princess, Puyo Puyo, Puyo Puyo TsûPuzzle & Action: Ichidant-R, Puzzle & Action: Tant-R, Quartet 2, Rad Mobile, Scramble Spirits, Seishun Scandal (My Hero), Shadow Dancer, Shinobi, Sonic Boom, Space Harrier, Stack Columns, Thunder Force AC, Virtua Fighter, Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy III: Monster Lair