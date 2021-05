Valve développerait une console de jeu portable compatible avec la plateforme Steam

Un long article d’Ars Technica (qui ne parle généralement pas pour ne rien dire) détaille le prochain gros projet de Valve : une console portable compatible avec la plateforme Steam. Cette machine baptisée SteamPal en interne (probablement un nom de code) afficherait un form-factor assez proche de celui d’une Nintendo Switch, en plus grand. Le journaliste d’Ars croit aussi savoir que cette console Steam pourrait se connecter à un dock en USB-C afin de basculer l’affichage sur un moniteur externe de plus grande taille.

La SteamPal fonctionnerait sous système Linux, la compatibilité du catalogue Steam étant assurée via Steam Proton. D’autres leaks laissent toutefois comprendre que la console pourrait bénéficier de titres dédiés… et d’un mystérieux « Power Menu ». Le projet semble en tout cas assez avancé puisqu’un prototype fonctionnel serait déjà en cours d’évaluation dans les locaux de Valve. Au vu du destin des Steam Machines, que Valve a rapidement abandonné au bord du chemin, on se gardera toutefois de trop d’excès d’enthousiasme. Gabe Newell a en effet l’art de lancer des idées dans tous les sens… pour au final revenir au point zéro et à sa gestion « pépère » de la plateforme Steam.