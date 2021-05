Virtua Fighter V Ultimate Showdown : un trailer pour annoncer l’arrivée du jeu sur PS4

Sega n’aura pas eu la patience d’attendre la conférence du 27 mai. L’éditeur japonais vient de lâcher le premier trailer de Virtua Fighter V Ultimate Showdown sur PS4, qui sera à priori une exclusivité de plus pour la console de Sony (le jeu tournera aussi sur PS5, mais sans « bonus » new gen). Le jeu sera à priori une version haute def (on espère un peu plus ) du Virtua Fighter 5 : Final Showdown de 2012. Deux nouveaux modes dédiés à l’eSport font leur apparition : le mode « Spectateur » permettra de visionner les matchs en temps réel, et un mode Tournoi accueillera jusqu’à 16 joueurs.

Sur le plan graphique, on peine un peu à voir en quoi le jeu correspond aux standards actuels, même si Sega nous affirme que le jeu a été réalisé avec le moteur de Yakuza, le Dragon Engine. En revanche, le gameplay à la fois sobre et efficace de la licence semble toujours aussi affuté. Virtua Fighter V Ultimate Showdown sera dévoilé plus en détails demain 27 mai, lors d’un LiveStream Virtua Fighter x eSports.